Inundações no Porto: MAI garante que Proteção Civil não tem falhado

O Ministro da Administração Interna diz que antes de qualquer intervenção é preciso apurar as causas das inundações no Porto. José Luís Carneiro garante que a Proteção Civil não tem falhado e alerta para a necessidade de se respeitar a construção e o ordenamento do território.

"Não tem falhado. As equipas de proteção civil municipais têm estado totalmente operacionais". A garantida foi dada pelo Ministro da Administração Interna.

Parte da baixa do Porto ficou inundada. José Luís Carneiro quer apurar responsabilidades, mas sem pressa.

A urbanização nas cidades tornou-se cada vez maior. É um dos principais motivos das cheias apontados pelo ministro, a juntar à construção indevida.

Questionado se dá garantias de que estas situações não voltam a acontecer, José Luís Carneiro devolve a pergunta

"Acha que algum responsável pode garantir que estas circunstâncias não se possam repetir no futuro?"

A Câmara do Porto aponta responsabilidades às obras no metro da cidade, mas José Luís Carneiro diz que é cedo e que primeiro é preciso que os sistemas municipais de Proteção Civil avaliem as causas.