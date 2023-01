O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para sábado precipitação no litoral Norte e Centro, que se irá estender ao resto do país no domingo, dia em que as temperaturas vão descer, especialmente nas regiões do interior do Norte e Centro.

Para sábado, as temperaturas máximas vão oscilar entre os 18ºC em Sagres e os 10ºC na Guarda e as mínimas vão variar entre os 9ºC no Algarve e os 4ºC em Castelo Branco e na Guarda.

De acordo com o site do IPMA, o estado do tempo no território continental irá manter-se relativamente semelhante aos últimos dias, as temperatura vão ainda continuar relativamente amenas para esta altura do ano e a precipitação poderá ocorrer apenas na faixa litoral do Norte e Centro.