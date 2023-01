As temperaturas vão baixar entre terça e sexta-feira e há a possibilidade de queda de neve para 10 distritos. Os termómetros podem mesmo chegar aos -5ºC no interior Norte e Centro. Mas o que pode fazer para enfrentar o frio que aí vem? A Proteção Civil deixa algumas recomendações.

Utilizar camadas de roupa "folgada e adaptada à temperatura ambiente";

Utilizar luvas, gorro ou cachecol;

Ingerir sopa e bebidas quentes;

Evitar o consumo de bebidas alcoólicas;

Evitar exposição ao frio e mudanças bruscas de temperatura;

Evitar circulação e estacionamento em zoas ribeirinhas;

Evitar atividades no mar, como pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar;

Estar alerta para "possíveis acidentes na orla costeira" e em zonas ribeirinhas vulneráveis;

Fazer uma "adequada ventilação" em casas com lareira ou braseiras;

Desligar equipamentos durante o sono para prevenir incêndios e intoxicações;

Para as pessoas que trabalham no exterior, a Proteção Civil recomenda que evitem "esforços excessivos" e alerta para o uso de roupa e calçado adequados.

Para quem circula em zonas em que vai nevar, é aconselhada a utilização de correntes nas rodas dos carros.

Temperaturas vão baixar

As temperaturas vão baixar entre terça e sexta-feira e há a possibilidade de queda de neve para 10 distritos. Os distritos da Guarda e Castelo Branco vão estar, a partir das 21:00, sob aviso de laranja por causa do vento e outros oito distritos com aviso amarelo, o terceiro mais grave.

Os termómetros vão descer por causa da passagem de uma superfície frontal fria por Portugal continental. Podem mesmo chegar aos -5ºC no interior Norte e Centro, já a partir desta quarta-feira.

Existe ainda a possibilidade de queda de neve.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu sob aviso amarelo.

Um alerta especial também ao mar: nos próximos dias há aviso laranja para sete distritos, por causa da forte agitação marítima.