Os dias têm sido solarengos e amenos, mas o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê aguaceiros e trovoada. Mas vamos por partes, até para poder preparar a indumentária ideal para o Carnaval.

Nos próximos dias, o tempo “será condicionado (…) por uma depressão centrada a sudoeste da Península Ibérica", prevendo-se “um aumento de nebulosidade, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros na região Sul”, que podem estender-se à região Centro a partir da tarde deste sábado.

Para domingo ainda há previsão de aguaceiros, "em geral fracos e pouco frequentes”. Um cenário que deverá agravar-se no início da semana e que poderá ser acompanhado de trovoada.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 8º e 13°C no litoral e entre 6º e 9ºC no Interior, “sendo ligeiramente mais baixas, entre 3º e 6ºC, no interior Norte e Beira Alta”.

Já as máximas serão “superiores ao normal para a época do ano, situando-se entre 17º e 24ºC na maioria do território continental, sendo esperados os valores mais elevados no domingo”

Poeiras estão de volta

O IPMA antevê “o transporte de poeiras em suspensão na circulação da depressão, provenientes do norte de África, com maior incidência na região Sul”.

A maior concentração será no período entre o final do dia de sábado (18) e domingo. “Dada a previsão de aguaceiros nestes dias, é provável a deposição de poeiras à superfície, associada à precipitação”, sustenta o IPMA.