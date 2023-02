As temperaturas estão mais baixas e os termómetros vão continuar a descer nos próximos dias. Esta segunda-feira, apenas sete distritos estão sob aviso amarelo. Mas a partir de terça-feira, a situação altera-se.

O IPMA colocou todos os distritos do país, à exceção de Faro, sob aviso amarelo na terça e quarta-feira devido ao tempo frio.

De acordo com a meteorologista Maria João Frada, do IPMA, as temperaturas podem chegar aos 7º negativos em algumas regiões do Interior Norte e Centro.

"Haverá formação severa de geada, especialmente no Interior Norte e Centro, em particular no Nordeste Transmontano e Beira Alta... onde terá impacto significativo na circulação rodoviária e de um modo geral na vida das pessoas", alertou a meteorologista.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) aconselha a população a ter cuidados acrescidos, como a utilização de várias camadas de roupa e a ingestão de sopas e bebidas quentes. Apela também a cuidados redobrados com a população mais vulnerável.