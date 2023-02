Frio na Europa: batido recorde de temperatura negativa na Catalunha

Vários países europeus estão a ser atingidos por uma vaga de frio que obrigou ao encerramento de centenas de estradas, em diversas regiões do continente.

Há 30 províncias espanholas em alerta por causa do frio. Uma massa de ar, vinda do Ártico, está a deixar várias regiões cobertas de gelo e neve e já obrigou ao corte de dezenas de estradas. Os meteorologistas dizem que a tempestade Juliette se vai manter sobre Espanha pelo menos até quinta-feira.

Na Catalunha, foi mesmo batido o recorde de temperatura negativa. Em Lérida, os termómetros chegaram quase aos 19 graus negativos.

As ilhas Baleares estão em alerta laranja, o segundo mais alto da escala e a população e os turistas de surpresa pelo frio intenso.

"É uma imagem que não tínhamos em Maiorca há 12 anos.", confessou um habitante da ilha.

O sul de França também está a ser afetado e são várias as regiões cobertas de neve e com os termómetros muito abaixo de zero.

De Toulouse a Marselha, as autoridades pediram às populações para terem cuidado e evitarem circular nas estradas onde o gelo já provocou vários acidentes.

Nas Balcãs, apesar de já ser hábito um inverno rigoroso, os habitantes das diversas cidades e vilas da Bósnia Herzegovina ficaram sem água e sem luz, esta segunda-feira, por causa dos fortes nevões.

Em muitas localidades, a distribuição de água ainda não está a funcionar e a eletricidade ainda não foi reposta, deixando milhares de casas às escuras e as pessoas ao frio, sem poderem ligar os aquecimentos.

As escolas estão encerradas em várias províncias. Há muitas estradas cortadas e vários serviços de transporte foram suspensos.