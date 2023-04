Tempo quente e seco: máximas acima dos 30ºC no Alentejo e na região do Vale do Tejo

As temperaturas vão aumentar a partir de hoje. Preveem-se máximas acima dos 30ºC no Alentejo e na região do Vale do Tejo.



Uma subida de 6 a 8 graus em algumas zonas. Segunda-feira será o dia mais quente, com valores que podem chegar aos 35ºC.

A Proteção Civil alerta que o tempo quente e seco agrava o risco de incêndio rural no norte, no centro e no Algarve. As queimadas sem autorização estão, por isso, probidas.