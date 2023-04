Na próxima semana não vai precisar do guarda-chuva, temperaturas vão disparar

O provérbio "abril, águas mil" parece ter sido ofuscado pela extensa presença do sol e por temperaturas pouco habituais para esta época, que fizeram soar o a larme de seca no país. Todavia, os portugueses acordaram esta sexta-feira com chuva intensa e persistente durante todo o dia, acompanhada por uma pequena descida da temperatura em todo o território nacional. Ainda assim, o IPMA avisa que este cenário vai perdendo força no fim de semana e na próxima semana, o sol e o calor vão regressar.

A partir de segunda-feira, ou seja, véspera de feriado, o tempo vai melhorar com uma subida de temperatura significativa face à semana anterior.

Na região da Grande Lisboa, a próxima semana vai ser de pouca nebulosidade, com a temperatura a chegar aos 28.ºC na quarta-feira.

No Porto, o estado do tempo vai ser praticamente constante, céu parcialmente nublado, com a temperatura a chegar aos 20º.C na véspera de feriado e no sábado poderá atingir os 23.ºC de máxima.

Na próxima semana, Faro convida portugueses e estrangeiros para a praia, com os termómetros a chegarem aos 28.ºC na sexta-feira e no sábado. Já as temperaturas mínimas vão rondar entre os 16.ºC e 18.ºC.

E se considerar o tempo em Faro agradável, em Évora vão estar temperaturas de verão, com os termómetros a ultrapassarem os 30ºC na próxima semana. As noites serão mais frias, com temperaturas entre os 10.ºC e os 13.ºC.

E este fim de semana? Não vai estar assim tanto calor…

No sábado, vão verificar-se aguaceiros fracos e que vão diminuir de frequência, sendo mais prováveis a Norte. O IPMA informa que haverá uma descida da temperatura máxima no Interior e uma ligeira subida no litoral Sul. A temperatura mais alta em Portugal continental vais sentir-se Santarém (22.ºC) e a temperatura mais baixa, de 14.ºC, na Guarda.

No domingo, haverá períodos de céu muito nublado em algumas regiões, mas sabe-se que o Sul vai estar com céu pouco nublado ou limpo. No Norte vão ser observados períodos de chuva com vento forte nas terras altas. Haverá uma subida da temperatura com os termómetros a chegarem aos 26.ºC em Évora e Beja. No domingo, o distrito de Guarda apresentará a temperatura mais baixa de Portugal continental, com 16.ºC.