Criadores de gado, produtores de hortícolas e fruta já sentem efeitos da falta de água

O impacto da falta de chuva na região centro do país já se está a fazer sentir na agricultura. Da fruta e produtos hortícolas da região do oeste, aos criadores de gado da Beira Alta os prejuízos já são enormes. A subida da cotação da palha em Espanha e a falta de pastagens do lado de cá da fronteira está a obrigar os agricultores a abater os animais.

Na região da Guarda, associação de criadores contabiliza majs de 7 mil cabeças de gado bovino. A chuva para as pastagens não chegou e Espanha já começou a subir o preço da forragem e da palha para alimento.

Em Castelo Branco, as quebras na produção de cerejas são acentuadas.

Pelo Douro superior, vinho só em setembro e, para lá chegarem, os viticultores têm muito trabalho pela frente devido à falta de chuva.