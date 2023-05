Quase à entrada do verão, as previsões são de chuva e trovoada para as próximas três semanas. Esta sexta-feira, 12 distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo até às nove da noite.

A chuva veio para ficar nos próximos dias e a previsão continua, sendo que em junho poderá ocorrer chuva e vento forte, trovoada e também queda de granizo.

O alerta já começou esta sexta-feira entre o meio dia e as nove da noite, estando sob aviso amarelo 12 distritos do Litoral Norte e do Interior. No sábado, estende-se o aviso a mais seis distritos, ficando assim todo o país em alerta.

Para além destas previsões, não há sinais de melhoria para a seca em Portugal . No entanto, a precipitação pode ajudar algumas regiões em que haja culturas.

Nas próximas três semanas as previsões apontam para a continuação da chuva em Portugal, mas também em Espanha.