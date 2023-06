Depressão Óscar já provocou 38 desalojados na ilha da Madeira

A depressão Óscar que afeta a Madeira desde segunda-feira, provocou o cancelamento de dezenas de voos e o encerramento das escolas da região.

A proteção civil registou mais de 160 ocorrências na ilha da Madeira na últimas 24 horas e colocou 500 operacionais no terreno.

A chuva forte e persistente colocou a costa sul e as regiões montanhosas da Madeira sob aviso vermelho até esta tarde.

O Governo da Madeira decidiu encerrar todas as escolas da região esta terça-feira, bem como alguns serviços não essenciais, assim como três centros de saúde.

Mais de 60 voos também foram cancelados ou desviados da Madeira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, apesar de o período crítico já ter passado, a recomendação é para que as pessoas se mantenham em casa.

Nas próximas horas, a depressão Óscar deverá chegar a Portugal continental, mas com menos intensidade.