Mineiros já entraram no túnel onde autoridades pensam estar o menino

Os mineiros podem estar prestes a chegar ao local onde está a criança de 2 anos, desaparecida desde 13 de janeiro num poço, em Málaga, Espanha.

Perante o avanço, os serviços de resgate e a polícia montaram uma tenda e colocaram uma tela branca para impedir que a comunicação social registe o momento, como é possível ver no vídeo.

Durante as operações de buscas, a equipa de salvamento descobriu que o poço - com 100 metros de profundidade e 25 centímetros de largura - estava bloqueado com terra, o que levantou preocupações de que o solo poderia ter colapsado sobre o menino.

Os mineiros trabalharam dia e noite para criar um túnel de 60 metros de profundidade para chegar até ao local onde poderá estar Julen.

Os trabalhos de maquinaria pesada terminaram esta quarta-feira, estando preparada uma brigada especial que irá descer ao fundo do túnel, em intervalos de 40 minutos.

Julen caiu no dia 13 de janeiro num poço junto à necrópole da Tumba Del Moro, local turístico em Málaga, na região da Andaluzia.