"Construtores de muros semeiam o medo e procuram dividir e restringir as pessoas"

O Papa criticou, no Panamá, os construtores de muros para dividir os povos. As declarações do Sumo Pontífice foram proferidas nas Jornadas Mundiais da Juventude, fazendo uma clara alisão à tensão que se vive na fronteira Estados Unidos/México.