Rutura em barragem da Vale, em Minas Gerais, no Brasil

Até ao momento, não há confirmação sobre vítimas.

A rutura terá acontecido ao início da tarde desta sexta-feira na Mina do Feijão. No local estão já bombeiros e membros da Defesa Civil. A caminho está ainda o secretário de Estado do Meio Ambiente brasileiro, Germano Vieira.

Em comunicado, a Vale afirma que a prioridade é "preservar e proteger a vida" dos empregados e membros da comunidade.

"A Vale informa que ocorreu, no início da tarde de hoje, o rompimento de uma barragem na Mina Feijão, em Brumadinho (MG). As primeiras informações indicam que os rejeitos atingiram a área administrativa da companhia e parte da comunidade da Vila Ferteco. Ainda não há confirmação se há feridos no local. A Vale acionou o Corpo de Bombeiros e ativou o seu Plano de Atendimento a Emergências para Barragens. A prioridade total da Vale, neste momento, é preservar e proteger a vida de empregados e de integrantes da comunidade. A companhia vai continuar fornecendo informações assim que confirmadas."