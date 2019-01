Condições do terreno dificultam operações de resgate no Brasil

Cerca de 300 trabalhadores da empresa responsável pela barragem de Brumadinho, no estado de Minas Gerais, estavam no local no momento da tragédia.

A repórter da SIC no Brasil, Ivani Flora, conta que os trabalhos de resgate estão a ser dificultados pelas condições do terreno.