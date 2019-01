Vale vai doar 23 mil euros a cada família vítima da rutura da barragem de Brumadinho

A empresa mineira Vale anunciou hoje um donativo de 100 mil reais (23 mil euros) a cada família vítima da rutura da barragem em Brumadinho, no estado brasileiro de Minas Gerais.

Segundo o diretor-executivo de Finanças e Relações com Investidores da Vale, Luciano Siani, o valor em causa não se trata de uma indemnização, mas sim de uma doação.

"É uma doação de 100 mil reais às famílias. Não é uma indemnização. É uma doação para que o sustento a curto prazo seja amenizado. O compromisso da companhia é sempre comunicar com a sociedade. A intenção é que não sejam medidos esforços. A doação começa imediatamente. Quem estiver com familiares desaparecidos vai receber o valor imediatamente" garantiu Siani, segundo jornal Globo.

O representante da Vale prometeu ainda a contratação de uma equipa de psicólogos para auxiliar as famílias das vítimas.A rutura da barragem, que era propriedade da Vale, tem afetado diretamente as ações da Vale na bolsa, que registou a maior queda da sua história, traduzindo-se numa perda de mais de 72 biliões de reais (17 mil milhões de euros) em valor de mercado.

A justiça brasileira determinou ainda, na noite desta sexta-feira, o bloqueio de um bilião de reais (cerca de 232 milhões de euros) das contas da empresa mineira Vale, devido à rutura na barragem de Brumadinho.

"Evidenciado o dano ambiental, na espécie agravado pelas vítimas humanas, em número ainda indefinido, cabe registar que a responsabilidade da Vale S/A é objetiva (...)", declarou o juiz, acrescentando que concede "indisponibilidade e bloqueio de um bilhão de reais da Vale ou de qualquer uma das suas filiais indicadas [...] com imediata transferência para uma conta judicial a ser aberta especificamente para esse fim".

Soma-se também a multa de 250 milhões de reais (cerca de 58 milhões de euros) aplicada à Vale pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), entidade pertencente ao Ministério do Ambiente, coima que é referente apenas aos impactos ambientais e na saúde das pessoas afetadas.

A rutura da barragem da Vale no município de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, ocorreu na sexta-feira, e causou uma avalanche de lama e resíduos minerais que matou pelo menos 60 pessoas, além de centenas de desaparecidos.

Privatizada pelo Governo brasileiro em 1997, a Vale é uma das maiores empresas do Brasil e uma das principais mineradoras do mundo, com operações em mais de 30 países.

Além de ser a maior exportadora mundial de ferro, é uma das principais produtoras de níquel e outros minerais, como potássio e cobre e é considerada uma empresa estratégica pelo Governo brasileiro, que tem o controlo uma parte substancial das ações com direito a voto.

