Temperaturas nos EUA podem baixar até aos -33ºC nos próximos dias

Vários estados norte-americanos estão sob alerta devido às temperaturas extremas que se podem sentir nos próximos dias. Em causa está a chegada de um vórtice polar, um ciclone de grande escala e que traz temperaturas negativas.

Chicago já está a sofrer com o frio, como é possível ver nas fotografias.

Os estados norte-americanos do Wisconsin, Michigan, Illinois, Alabama e Mississipi serão os mais afetados, e pelo menos 55 milhões de pessoas serão afetadas por temperaturas negativas.

As autoridades do Iowa aconselharam a população local para "evitar respirações profundas e minimizar a fala" enquanto estiverem na rua.

Segundo a BBC, as temperaturas mais baixas devem sentir-se entre terça e quinta-feira, e as previsões é que em Chicago ficará mais frio do que na Antártida.

Na cidade de Illinois, por exemplo, as temperaturas podem chegar aos -33ºC. Está prevista ainda a caída de neve em vários estados.