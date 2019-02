ONU reuniu Governo do Iémen e rebeldes num barco para avançar com acordo de tréguas

"O encontro [presidido pelo general Patrick Cammaert] começou a bordo de um navio da ONU ancorado ao largo de Hodeida", declarou à AFP um membro da delegação governamental.

Acrescentou que o comité conjunto encarregado de concretizar o acordo acerca de Hodeida, obtido pela ONU em dezembro na Suécia, deixou de reunir-se devido à recusa dos rebeldes Houthi de participar nessas reuniões em zonas de controlo governamental. Os insurgentes anunciaram um boicote em 13 de janeiro.

A reunião de hoje é a terceira deste comité e deverá, segundo a ONU, focar-se nos próximos passos para a aplicação do acordo alcançado na Suécia, incluindo um cessar-fogo em Hodeida.

"As partes retomarão as discussões sobre a implementação da redistribuição de forças" na cidade de Hodeida "e a facilitação de operações humanitárias", disse a ONU, num comunicado.

O Governo, apoiado pela Arábia Saudita, e os Houthis, apoiados pelo Irão, acusam-se mutuamente de violar a trégua, e a transferência de forças e a troca de prisioneiros tiveram que ser adiadas.

Hodeida é o principal ponto de entrada de importações e de ajuda humanitária no país.

O conflito no Iémen já matou pelo menos 10 mil pessoas desde que uma coligação militar liderada por Riade interferiu, em março de 2015, para apoiar o Governo, segundo a Organização Mundial de Saúde.

A guerra colocou milhões de iemenitas à beira da fome no que as Nações Unidas chamam de pior crise humanitária do mundo.

Lusa