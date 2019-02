Milhares contra Macron nas ruas de França embora menos que noutros sábados

Milhares de "coletes amarelos" participaram hoje, em pelo menos vinte cidades de toda a França, no décimo quarto fim de semana consecutivo de protestos dirigidos muito particularmente contra a política do Presidente Emmanuel Macron.

Segundo o Ministério do Interior, às 14:00, hora local (13.00 GMT), estavam na rua 10.200 manifestantes, um número ainda assim inferior aos 12.100 que foram contabilizados no sábado passado, à mesma hora.

No final do dia, há uma semana, o departamento de Interior disse que tinha havido 51.400 "coletes amarelos" a manifestarem-se nas ruas, mas os organizadores rebateram estes números e disseram que tinham sido 118.200.

Em Paris, segundo as forças da ordem, a concentração reunia hoje, às 14:00, 3.000 pessoas (1.000 menos que uma semana antes), houve poucos incidentes e os que existiram foram de pouca gravidade durante a manifestação.

A situação começou, porém, a mudar às 16:00 (15:00 GMT) na esplanada dos Inválidos, o lugar onde deveria dissolver-se a concentração, com confrontos de alguns com os agentes anti-distúrbios que lançavam gases lacrimogénios.

A manifestação tinha começado pouco despois do meio dia à volta do Arco do Triunfo e, perante a impossibilidade de serem percorridas a avenida dos Campos Elíseos em direção ao Palácio do Eliseu e à Praça da Concórdia (porque o acesso estava cortado com barreiras policiais), continuou seguindo as margens do rio Sena.

Percorreu igualmente algumas avenidas do Bairro Latino e do distrito VII, até chegar à esplanada dos Inválidos.

Nos cartazes dominavam as mensagens a exigir a demissão do presidente Macron, mas também algumas contra a "violência policial" e contra os impostos.

Durante o desfile houve momentos de tensão, como os que aconteceram junto ao Jardim do Luxemburgo, quando um pequeno grupo de manifestantes partiu a montra de um McDonald's.

Fora de Paris, à tarde ainda houve concentrações com vários milhares de pessoas em outras cidades como Marsella, Burdéus, Toulouse - onde se verificaram também algumas alterações a meio da tarde - como em Lyon - com cortes na autoestrada A7-.

Tal como nas últimas semanas, nem a Prefeitura de Polícia nem o Ministério do Interior quiseram dar até agora o total do dispositivo policial para fazer frente aos distúrbios.

Contudo, sabe-se que em Paris foram mobilizados quatro blindados da polícia e outros dois em Toulouse e que desde primeira hora da manhã fazem controles em vários troços de autoestradas de acesso à capital.



Lusa