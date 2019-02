900. É o número de denúncias de abusos sexuais que o Vaticano recebeu em 2018 

A notícia foi esta quarta-feira avançada pelo diário espanhol El Pais que teve acesso a dados que a Congregação para a Doutrina da Fé prefere manter em segredo. O Vaticano recebeu no ano passado cerca de 900 denúncias de abusos sexuais praticados por membros do clero. É cerca do dobro da média de casos denunciados todos os anos, durante a última década.