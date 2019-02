Comitiva norte-coreana chegou a Hanói para preparar cimeira com EUA

Uma delegação da Coreia do Norte chegou hoje ao Vietname para preparar a cimeira entre o seu Presidente, Kim Jong-un, e o Presidente dos EUA, Donald Trump, que se realiza na próxima semana, com um forte dispositivo de segurança.

As autoridades norte-coreanas já anunciaram que Kim Jong-un viajará de comboio até ao Vietname e a delegação que hoje chegou a Hanói instalou-se no edifício da era colonial que servirá de local para a cimeira entre os dois presidentes, para assegurar que estão garantidas todas as medidas de segurança.



O Presidente dos EUA anunciou, durante o discurso do Estado da União, este mês, que a sua segunda cimeira com o líder coreano aconteceria no Vietname, nos dias 27 e 28 de fevereiro, entretanto, delegações dos dois países reuniram nas últimas semanas, na Suécia, tirando proveito do bom relacionamento diplomático deste país nórdico com a Coreia do Norte.

Nas reuniões preparatórias, segundo os mediadores suecos, foram abordadas questões relacionadas com a participação dos EUA no desenvolvimento económico da Coreia do Norte, bem como os próximos passos a dar para assegurar a efetiva desnuclearização da península coreana.

"Nestes encontros de preparação da cimeira, houve evidentes sinais de boa vontade de ambas as partes", afirmou aos jornalistas a ministra dos Negócios Estrangeiros da Suécia, Margot Wallstrom.

Na sua página de Twitter, em janeiro, Donald Trump disse que a Coreia do Norte está a cumprir a promessa de abandonar os seus planos de teste de armas nucleares, mas responsáveis dos serviços de informação norte-americanos afirmaram no Congresso que não há ainda provas dessa desmobilização.

A cimeira da próxima semana servirá para desenvolver os tópicos e compromissos assinados na primeira cimeira entre os dois países, que decorreu em 12 de junho de 2018, em Singapura.

No final do encontro de junho, uma declaração conjunta estabelecia garantias de segurança para a Coreia do Norte, novas relações de paz e a desnuclearização da península coreana.

