Embaixadora de Guaidó confirma envio de ajuda humanitária a partir do Brasil

A embaixadora María Teresa Belandria, nomeada pelo autoproclamado Presidente interino venezuelano, Juan Guaidó, como representante do país no Brasil, anunciou esta quinta-feira que o transporte da ajuda humanitária brasileira à Venezuela vai arrancar no sábado.

Em comunicado, María Teresa Belandria explicou que já foram definidos os procedimentos para a operação, que envolverá o transporte, por camiões, de até 100 toneladas de alimentos, remédios e 'kits' de emergência da cidade brasileira de Boa Vista até à Venezuela.

"Tanto os camiões quanto os motoristas responsáveis pela transferência da ajuda humanitária serão venezuelanos, embora o controlo total da operação esteja a cargo das autoridades brasileiras".

O representante de Guaidó informou que os detalhes da operação já foram discutidos com funcionários do Governo brasileiro.

Na última quarta-feira, o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, usou as redes sociais para confirmar a reunião e reafirmar que a operação para levar ajuda humanitária já foi planeada.

"Força-tarefa brasileira levará ajuda humanitária aos venezuelanos. Reunião com o STF, Congresso e Ministros, criou logística até a fronteira, em Roraima. Alimentos e medicamentos serão disponibilizados para recolhimento a cargo do Presidente encarregado @jguaido".

A embaixadora venezuelana acrescentou que, nessa reunião, que durou várias horas, foram discutidos aspetos de segurança, migração e alfândega, bem como participação no pacote de ajuda do governo dos Estados Unidos.

Belandria disse ainda que "aprecia os esforços de todo o Governo do Brasil para realizar esta operação, que envolverá vários ministérios e agências de cooperação do Estado brasileiro".

O trajeto

A ajuda humanitária internacional que sairá do Brasil rumo à Venezuela começa na cidade de Boa Vista, localizada a 200 quilómetros da Venezuela, até a cidade fronteiriça de Pacaraima. Sobre o resto de percurso, de 25 quilómetros, até à cidade venezuelana de Santa Elena de Uairén, não são conhecidos detalhes da viagem.

O deputado venezuelano Americo De Grazia publicou hoje, no Twitter, algumas fotos de tanques das Forças Armadas da Venezuela a chegar a Santa Elena de Uairén.

O parlamentar disse que os tanques foram enviados para "impedir a entrada de ajuda humanitária", mas acrescentou que a população local, juntamente com o gabinete do autarca local, "tornarão a solidariedade uma realidade".

A cidade brasileira de Pacaraima é, juntamente com a cidade colombiana de Cúcuta, um dos principais centros de recolhe de ajuda que Guaidó pediu à comunidade internacional e que devem começar a funcionar no próximo dia 23 em ambas as fronteiras.

Lusa