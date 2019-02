Gwyneth Paltrow pede indemnização de 1 dólar a homem que a acusou em acidente

A atriz Gwyneth Paltrow apresentou esta quarta-feira um processo em tribunal contra um optometrista reformado que a processou por causa de uma colisão numa pista de ski, em 2016, no estado norte-americano do Utah.

Em janeiro, o homem de 72 anos moveu uma ação judicial contra a atriz norte-americana, acusando-a de o ter deitado abaixo numa pista de ski e de o ter deixado com lesões cerebrais e costelas partidas. De acordo com a BBC, Terry Sanderson pediu uma indemnização de 3,1 milhões de dólares (cerca de 2,7 milhões de euros).

A defesa do optometrista argumentou que a atriz estava a esquiar "fora de controlo", quando lhe bateu por trás, e que este acabou por cair na neve, inconsciente.

Perante a ação, os advogados de Gwyneth Paltrow processaram de volta o homem, defendendo que o processo era uma "tentativa de explorar o facto de ser conhecida e a sua riqueza".

Uma versão diferente

Os advogados de Gwyneth Paltrow declararam que foi o homem que a acertou por trás e que depois pediu desculpa, assegurando que não estava magoada.

"Ele não ficou inconsciente. Logo depois da colisão, levantou-se e falou com a Sra. Paltrow, pedindo-lhe desculpa", as declarações surgem no processo de 18 páginas apresentado pela defesa da atriz, citado pela emissora britânica.

Gwyneth Paltrow pediu agora uma indemnização simbólica de um dólar (cerca de 88 cêntimos) por danos, mais os custos que despendeu no processo.