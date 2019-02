"O tempo está a esgotar-se", avisa a jovem ativista do clima Greta Thunberg

"Precisamos de focar cada centímetro do nosso ser nas alterações climáticas porque, se falharmos, todas as nossas conquistas e progressos serão para nada. E tudo o que restará do legado de nossos líderes políticos será o maior fracasso da história da humanidade e eles serão lembrados como os maiores vilões de todos os tempos, porque escolheram não ouvir e não agir".

Acusou Greta Thunberg perante a sessão plenária do Conselho Económico e Social, com a presença do presidente da Comissão Europeia.