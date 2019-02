4 mortos e 285 feridos em confrontos nas fronteiras da Venezuela com Brasil e Colômbia

A chegada de ajuda humanitária à Venezuela ficou marcada por confrontos violentos. Pelo menos 4 pessoas morreram e 285 ficaram feridas nas fronteiras da Venezuela com o Brasil e com a Colômbia. O autoproclamado Presidente interino da Venezuela fez duras críticas a Nicolás Maduro, que por sua vez afirma que não é mendigo de ninguém e que quer pagar toda a ajuda que chegue da União Europeia ou do Brasil, desde que entre no país de forma legal.