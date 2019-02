MNE espanhol será cabeça de lista do PSOE às europeias

O ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, Josep Borrell, vai ser o cabeça de lista do PSOE (socialistas) às eleições europeias de 26 de maio próximo, confirmou à agência Lusa fonte da direção deste partido.

O nome de Borrel começou a ser falado para o lugar no final do ano passado e o próprio primeiro-ministro espanhol e secretário-geral do PSOE, Pedro Sánchez, numa entrevista à agência EFE, avançou que Borrel seria um "extraordinário candidato".

Os socialistas espanhóis iniciaram na semana passada o processo interno de elaboração das listas de candidatos que serão aprovadas definitivamente em 17 de março próximo.

Josep Borrell foi nomeado para ministro dos Negócios estrangeiros de Espanha em junho de 2018, depois da vitória de uma moção de censura do PSOE contra o Governo de Mariano Rajoy, do Partido Popular (direita).

Nascido em Lérida, na Catalunha, em 24 de abril de 1947, Borrel é conhecido por ter participado numa série de debates e pelas suas posições muito firmes contra o processo independentista catalão.

Josep Borrell Fontelles foi ministro das Obras Públicas do ex-primeiro-ministro espanhol Felipe González (1991-1996), deputado no parlamento espanhol (1986-2000) e presidente do Parlamento Europeu (2004-2007).

