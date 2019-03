Ataque talibã mata pelo menos 23 membros das forças de segurança afegãs

Pelo menos 23 membros das forças de segurança afegãs foram hoje mortos num ataque dos talibãs a uma base militar, que durou 17 horas, segundo as autoridades, que dão ainda conta da morte de 20 atacantes.

"Infelizmente, neste cobarde ataque, 23 dos nossos bravos membros das forças de segurança morreram e outros 16 ficaram feridos", disse o Ministério da Defesa afegão, em comunicado.

Antes, Omar Zwak, porta-voz do gabinete do governador de Helmand, donde ocorreu o ataque, revelou que o ataque tinha resultado na "morte de 20 terroristas", e precisou que a ação começou de madrugada e acabou pelas 19:20 locais (14:50 em Lisboa).

Dos atacantes que morreram no ataque à base militar, que alberga o quartel-general de um corpo do Exército e uma importante base aérea, oito estavam carregados de explosivos e as forças de segurança tiveram de atuar com precaução para minimizar as baixas, disse Zwak.

O porta-voz dos talibãs, Qari Yusuf Ahmadi, reivindicou mais cedo a autoria do atentado numa declaração difundida na plataforma de mensagens Viber.

O ataque ocorre numa altura em que decorre, no Qatar, a quinta ronda de negociações entre uma delegação dos talibãs e representantes dos EUA para abordar as negociações de paz no Afeganistão.

Lusa