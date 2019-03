Coletes amarelos manifestam-se em França pela 16.ª semana consecutiva

O movimento dos coletes amarelos está a manifestar-se pela 16.ª semana consecutiva em Paris e noutras cidades francesas contra as políticas económicas do Governo, por considerar que favorecem os mais ricos.

De acordo com a agência de notícias AP, os manifestantes juntaram-se em Paris, nas imediações do Arco do Triunfo, estando planeada uma marcha por bairros fora dos limites da cidade.

Na sexta-feira, o Presidente francês Emmanuel Mácron voltou a apelar à calma, referindo-se aos focos de violência, que classificou como "inaceitáveis", que têm surgido desde que o movimento começou em novembro de 2018.

Os organizadores do movimento dizem que pretendem continuar a pressionar o Governo, ao mesmo tempo que termina este mês o "grande debate" que o Presidente francês começou há dois meses, para os franceses expressarem as suas opiniões sobre matérias relativas à economia e democracia do país.

Lusa