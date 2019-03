Lula da Silva no velório do neto acompanhado por forte escolta policial

Lula da Silva saiu da prisão para ir ao velório do neto Arthur, de 7 anos, que morreu esta sexta-feira de meningite.

O antigo Presidente do Brasil foi acompanhado por uma forte escolta policial: pelo menos 10 carros e várias motos acompanharam-no até ao cemitério. Esteve duas horas no velório e à entrada e saída, Lula da Silva acenou aos simpatizantes que gritaram palavras de força e apelaram à liberdade do antigo Presidente.

No velório, estavam políticos, familiares e amigos de Lula da Silva, entre eles a ex-Presidente Dilma Rousseff e o candidato derrotado por Jair Bolsonaro, Fernando Haddad.





Amanda Perobelli

O Ministério Público brasileiro deu a autorização de saída de prisão este sábado. Segundo a imprensa brasileira, o governo do Paraná colocou o avião do estado à disposição da polícia, para que Lula da Silva se deslocasse até ao velório, em São Paulo.

Lula da Silva cumpre pena de prisão na sede da Polícia Federal, na cidade brasileira de Curitiba desde abril de 2018.