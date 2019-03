EUA e Coreia do Sul acabam com manobras militares conjuntas de grande envergadura

Os dois exercícios, batizados "Key Resolve" e "Foal Eagle", serão substituídos por manobras mais restritas "com a finalidade de preservar uma sólida preparação militar" das forças estacionadas na Coreia do Sul, indicou o ministério sul-coreano da Defesa, através de um comunicado, citado pela agência France Press.

A decisão foi tomada numa conversa telefónica entre os ministros da Defesa sul-coreano e norte-americano, Jeong Kyeong-doo e Patrick Shanahan, três dias depois da cimeira entre o líder norte-coreano, Kim Jong Un, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Hanói.

Essa cimeira foi concluída sem acordo, mas os dois dirigentes manifestaram a intenção de manter aberta a porta do diálogo.

As manobras "Foal Eagle", que acontecem normalmente na primavera, provocam todos os anos a cólera de Pyongyang, que vê nelas uma representação de uma invasão.

No passado, 200.000 soldados sul-coreanos e 30.000 soldados norte-americanos participaram no "Foal Eagle" e no "Key Resolve".

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul têm vindo a reduzir ou a suprimir vários exercícios militares conjuntos, assim como os bombardeiros norte-americanos deixaram de sobrevoar a Coreia do Sul, desde a primeira cimeira entre Trump e Kim Jong Un, em junho último em Singapura.

Donald Trump queixou-se por diversas vezes do custo desses exercícios, mas, entretanto, também já excluiu a retirada de cerca de 28.500 soldados norte-americanos estacionados na Coreia do Sul.

Lusa