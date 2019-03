"A derradeira traição" a Michael Jackson

Nick Ut

Os dois homens que acusam Michael Jackson de abusos sexuais no documentário da HBO que estreou este domingo deram uma nova entrevista à cadeia de TV britânica BBC.

Wade Robson and James Safechuck garantem que foram abusados sexualmente centenas de vezes pelo "rei da pop", desde os sete e os 10 anos de idade.

Novas acusações que têm sido contestadas ferozmente pela família de Michael Jackson.

Á rádio 1 Newsbeat do Reino Unido, Taj Jackson afirmou que o tio "negarias estas acusações" de pessoas que já o tinham traído e que voltaram a fazê-lo, que o roubaram e estão a vender histórias sobre ele" em troca de milhões de dólares.

"Tudo por dinheiro" foi um dos slogans do protesto junto à sede do Channel 4. o canal de TB britânico que detém os direitos de transmissão do novo documentário sobre Michael Jackson.

A manifestação aconteceu esta quarta-feira, 6 de março, em Londres.



Taj Jackson tem sido uma das figuras mais veementes na defesa do cantor norte-americano.

Filho de Tito Jackson, Taj criou um crowdfunding para financiar uma série documental que defenda a honra e a imagem do “rei da pop”.

Nesta altura, um mês após ser lançada, a campanha de angariação de fundos já conseguiu reunir mais de 70 mil dólares, dos 777 mil pedidos por Taj Jackson.

O sobrinho do cantor admite que as novas acusações prejudicam a imagem de Michael Jackson, mas não acredita que tenham efeitos permanentes no legado de um dos mais importantes cantores pop de sempre.