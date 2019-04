Detidas 43 pessoas em operação policial numa favela do Rio de Janeiro

A Polícia Civil brasileira deteve esta terça-feira 43 pessoas numa operação levada a cabo na comunidade da Cidade de Deus, uma favela localizada a oeste da cidade do Rio de Janeiro, anunciou aquela força policial.

Além das detenções, a Polícia Civil apreendeu fuzis, pistolas, munições e drogas, segundo as informações partilhadas na página daquela força policial na Internet.

A operação tinha como objetivo cumprir mandados de prisão, de busca e apreensão na comunidade, que é uma das principais favelas da área de Jacarepaguá, assim como combater o tráfico e o aliciamento de menores de idade para o crime.

A ação, coordenada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que é especializada na investigação de casos que envolvem menores infratores, contou também com o apoio do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE), e envolveu mais de 200 agentes no terreno.

"A operação é fruto de uma investigação levada a cabo pela Esquadra de Proteção à Criança e ao Adolescente, desenvolvida ao longo de um ano", afirmou a chefe da polícia Natasha Oliveira, citada pelo portal de notícias G1.

Segundo a mesma fonte, duas pessoas foram baleadas durante a operação e levadas um hospital local.

Lusa