Mergulhador que ajudou no resgate da gruta na Tailândia ficou preso numa caverna

Um mergulhador profissional, que participou no mediático resgate da gruta da Tailândia, ficou preso numa caverna no estado norte-americano do Tenessi.

Foi encontrado com vida e está bem de saúde, tendo até recusado tratamento médico.

O resgate demorou menos de uma hora.

A experiência do mergulhador conseguiu facilitar o salvamento.