Extrema-direita alemã é a força política mais popular no leste do país

O partido alemão de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) é, segundo uma sondagem publicada este domingo, a força política mais popular no leste do país, a poucos meses das eleições que se vão realizar nessa região.

A sondagem publicada no diário "Bild am Sonntag" estima que esta formação nacionalista e anti-imigração conseguiria 23% dos votos nos seis estados federados que fazem parte da Alemanha oriental se as eleições nacionais se celebrassem este domingo.

A seguir viriam a União Democrata Cristã (CDU) da chanceler Ângela Merkel (22%), A Esquerda (18%), o Partido Social-Democrata (14%), Os Verdes (12%) e o Partido Liberal (5%).

O estudo indica, salvaguardando as distâncias do tipo de eleição e fórmula de repartição de lugares, a atual correlação de forças antes das próximas eleições regionais previstas para este ano. A Saxónia e Brandemburgo vão às urnas a 1 de setembro e a Turíngia a 27 de outubro.

Mesmo ganhando as eleições, não parece viável que a AfD ascenda ao governo em nenhum destes três Länder (estados federados) - porque a CDU se recusa a coligar com eles - mas um bom resultado dos extrema-direita dificultaria a formação de coligações estáveis.

Os resultados no leste da Alemanha diferem bastante dos resultados no oeste e das previsões para a totalidade do país, devido ao facto da população ser mais numerosa na zona oeste.

Lusa