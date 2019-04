Equipa de hóquei retira estátua de cantora após acusações de racismo

A equipa norte-americana de hóquei no gelo Philadelphia Flyers decidiu remover a estátua de Kate Smith do recinto, devido às acusações de racismo contra a cantora que interpretou a música “God Bless America”.

Kate Smith, que faleceu em 1986, gravou uma versão da música a pedido da equipa, que viria a ser tocada antes dos jogos em vez do hino nacional dos Estados Unidos. Um ano antes da sua morte, os Flyers ergueram uma estátua em sua homenagem.

Várias décadas depois, a administração da equipa decidiu remover a estátua, que já se encontrava coberta, por acusações de racismo contra a cantora. Segundo o Presidente Paul Holmgren, a equipa revê-se no mote da liga “Hockey is for Everyone” (O Hóquei é para Todos).

“Não podemos ficar parados enquanto material de outra época interfere no caminho de quem somos hoje”, explicou citado pela ABC.

Na sexta-feira, os Philadelphia Flyers informaram ainda que a gravação de “God Bless America” foi apagada, numa atitude semelhante à dos New York Yankees, que suspenderam o uso das gravações de Smith numa altura em que surgem alegações sobre as músicas da cantora, acusada de utilizar estereótipos racistas na sua descrição de mulheres negras.