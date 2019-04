Morreu o grão-duque João do Luxemburgo

O grão-duque João do Luxemburgo, que governou o país durante 36 anos, morreu aos 98 anos de idade, anunciou o seu filho Henrique numa mensagem divulgada hoje de manhã.

João do Luxemburgo governou de 1964 a 2000, altura em que abdicou a favor do seu filho Henrique, atual governante do pequeno estado.

"É com grande tristeza que anuncio a morte do meu amado pai que nos deixou em paz e rodeado da sua família", disse numa mensagem o Grão-Duque Henrique, de 64 anos.

O grão-duque João foi soldado do exército britânico durante a Segunda Guerra Mundial e participou no desembarque da Normandia.

“O seu desaparecimento é uma grande perda para o Grão-Ducado e para a Europa", escreveu o presidente da Comissão Europeia, o luxemburguês Jean-Claude Juncker, na rede social Twitter.

"Foi o herói da minha infância", reagiu por sua vez o franco-luxemburguês Stéphane Bern.

"Ele foi o único chefe de Estado que participou ativamente nos desembarques na Normandia", disse Stéphane Bern, que o entrevistou pela primeira vez em 1989.

A sua última aparição pública ocorreu no final de março durante um fórum organizado pela sua nora, a grã-duquesa Maria Teresa, sobre o combate à violência sexual nas zonas de guerra.

Nascido a 05 de janeiro de 1921, João do Luxemburgo era filho da grã-duquesa Charlotte do Luxemburgo e do príncipe Felix de Bourbon de Parma.

Depois de estudar no Luxemburgo e no Reino Unido, o herdeiro da coroa entrou na Guarda Irlandesa como voluntário em 1942, uma unidade do exército britânico.

João de Luxemburgo casou em 1953 com a princesa Josefina da Bélgica, irmã dos antigos reis belgas Balduíno e Alberto II.

Josefina morreu em janeiro de 2005.

Lusa