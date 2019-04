Alerta Vermelho em duas províncias moçambicanas

O Governo moçambicano decretou Alerta Vermelho nas províncias de Nampula e Cabo Delgado devido à aproximação da tempestade tropical Kenneth.

A decisão foi tomada no fim da sessão extraordinária do Conselho Coordenador Operativo de Emergência, presidida pelo primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, avança a Rádio Moçambique.

O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades estima que mais de 600 mil pessoas nestas províncias possam vir a ser afetadas pelo mau tempo. Durante as próximas horas serão mobilizados para o terreno meios de socorro para reduzir os efeitos da tempestade.

Os serviços meteorológicos preveem que a tempestade tropical atinga o norte de Moçambique esta quinta-feira.

As recomendações para quem viajar para Moçambique

Esta terça-feira o Governo português deixou um alerta para quem viaje para a zona, pedindo medidas de precaução. Entre as recomendações está o acompanhamento da situação através dos órgãos oficiais e de comunicação social, evitar circular e permanecer em zonas ribeirinhas ou no perímetro das bacias hidrográficas.

O Governo lembrou ainda que devido ao ciclone Idai, mantêm-se dificuldades de circulação e de comunicação em algumas zonas do país, nomeadamente em Sofala.