Kim Jong-Un pede a Putin para resolverem juntos problema nuclear

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, pediu esta quarta-feira ao Presidente russo, Vladimir Putin, para trabalharem em conjunto de forma a resolverem o problema da desnuclearização da península coreana.

"A situação na península coreana é de grande interesse para toda a comunidade internacional, espero que a nossas conversas sejam um evento importante para avaliar essa situação juntos, trocar opiniões sobre a situação e como resolver esse problema juntos", disse Kim, acompanhado de Putin, no dia em que teve início a primeira cimeira entre os dois líderes, na cidade portuária russa de Vladivostok.



A cimeira realiza-se após o fracasso daquela que juntou Kim e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Hanói, em fevereiro.

Putin e Kim disseram hoje que confiam que a cimeira irá contribuir para o processo de desnuclearização da península coreana e normalização das relações entre Pyongyang e Seul.

"Agradecemos os seus esforços para desenvolver o diálogo inter-coreano e normalizar as relações entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos", disse Putin a Kim no início da cimeira.



O líder norte-coreano procura agora o apoio de Moscovo no impasse com Washington e volta a reunir-se hoje com Vladimir Putin, no segundo e último dia de visita oficial à Rússia.



Com Lusa