Uma família improvável

Uma gata adotou quatro esquilos bebés e está a criá-los junto das próprias crias. A história invulgar e comovente chega da Crimeia, e as imagens podem ser vistas no vídeo.

Os quatro animais ficaram sem mãe e foram encontrados por moradores, que os entregaram num parque numa localidade do centro do país. É aí que agora vive a família de gatos e esquilos.

A principal preocupação era a alimentação das crias, uma vez que a gata não produz leite suficiente para alimentar todos os filhos. No entanto, com a ajuda dos responsáveis do parque, os animais estão a alimentar-se corretamente e já brincam com a nova família.