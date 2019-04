Português porta-voz da Greenpeace em Espanha destaca importância das eleições

De acordo com o Observatório da Emigração vivem do outro lado da fronteira quase 100 mil portugueses, para quem as eleições deste domingo têm uma importância acrescida. Os enviados da SIC a Madrid entrevistaram Luís Ferreirim, um nome quase desconhecido em Portugal, mas que nos últimos anos se tornou uma das referências em Espanha da organização ambientalista Greenpeace.