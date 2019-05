Coreia do Norte anuncia lançamento de mísseis de curto alcance

A Coreia do Norte lançou na noite de sexta-feira vários mísseis de curto alcance, em direção ao oriente.

O anúncio foi feito por militares da Coreia do Sul, que dizem estar a acompanhar as movimentações, em coordenação com os Estados Unidos.

Os novos lançamentos acontecem pouco mais de uma semana depois da cimeira entre Kim Jong-Un e o Presidente russo, Vladimir Putin.

O líder norte-coreano também já se reuniu com Donald Trump, duas vezes, para negociar o fim do programa nuclear e também das sanções económicas, mas sem qualquer avanço.