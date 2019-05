Quem é o piloto português capturado na Líbia?

Estará descoberta a identidade do piloto, alegadamente português, capturado na manhã desta terça-feira na Líbia? Num vídeo publicado pelo “The Libyan News Observatory”, o homem, visivelmente debilitado, responde a algumas perguntas dos captores e revela o nome e idade: “Jimmy Reis. Portugal. 29 anos”.

Ao que tudo indica, pilotava um avião Mirage, de fabrico francês, e estaria ao serviço do provisório Governo de União Nacional, sediado em Tripoli. As forças que o capturaram, o Exército Nacional Líbio, procuram entrar na capital e depor o Governo – quiseram por isso saber mais informações.

- Foi-me pedido para destruir estradas e pontes.

- Quem te mandou?

- Contratos com civis.

- Com quem?

- Al Hadi.

- Dá-me o nome.

- Não sei o último nome, é Al Hadi.

Enquanto o homem responde, tentam estancar-lhe uma hemorragia na cabeça. As suas roupas estão rasgadas e há várias manchas de sangue. De qualquer forma, face a imagens anteriores já divulgadas, grande parte do sangue que teria no momento em que foi detido já fora limpo.

O homem responde em inglês, com um sotaque aparentemente norte-americano. Mal abre os olhos, mas não aparenta lesões graves. Foi exibido perante jornalistas, que lhe tiraram várias fotografias entretanto divulgadas nas redes sociais.