Chefes de Estado e de Governo da UE celebram hoje Dia da Europa

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia reúnem-se hoje em Sibiu, localidade romena, para assinalar o Dia da Europa, que celebra a chamada "Declaração Schuman", considerada uma das inspirações da criação do projeto europeu.

A cimeira informal de reflexão sobre o Futuro da Europa, em Sibiu, foi agendada para hoje para assinalar o Dia da Europa.

Instituído em 1985, o Dia da Europa celebra a proposta do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros francês Robert Schuman, que, a 09 de maio de 1950 - cinco anos após o final da II Guerra Mundial -, sugeriu à então República Federal da Alemanha, e a outros países que se quisessem associar, a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), que viria a tornar-se a primeira de uma série de instituições europeias supranacionais que deram origem à atual União Europeia.

Para assinalar a efeméride estão previstas em Portugal celebrações no Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE), que contará com a participação, entre outros, do ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo, Mário Centeno e dos eurodeputados e candidatos às eleições europeias Pedro Marques (PS), Paulo Rangel (PSD), João Ferreira (CDU), Nuno Melo (CDS-PP), Marisa Matias (BE) e Marinho Pinto (PDR).A data será assinalada também no Porto, Braga, Guarda, Oeiras, Sintra, Évora, Funchal (Madeira), Ponta Delgada e Vila do Porto (Açores).

Lusa