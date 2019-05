Seul diz que Pyongyang efetuou dois ensaios militares nos últimos cinco dias

De acordo com fontes militares de Seul trata-se do segundo disparo do mesmo género nos últimos cinco dias. As chefias militares da Coreia do Sul não forneceram mais detalhes sobre os alegados ensaios da Coreia do Norte.



A informação dos militares de Seul ocorre depois de a Coreia do Norte ter anunciado o disparo de um foguete de artilharia e do lançamento de um míssil balístico de curto alcance no passado sábado.



Atualmente verifica-se um impasse nas negociações diplomáticas entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte sobre o arsenal nuclear de Pyongyang.



