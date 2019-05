Juíza nega plágio em decisão que condenou Lula da Silva a mais de 12 anos de prisão

A juíza Gabriela Hardt, que condenou Lula da Silva por corrupção em fevereiro, admitiu esta segunda-feira que escreveu a sentença usando como modelo uma decisão do ex-juiz Sérgio Moro contra o ex-Presidente brasileiro, mas negou a existência de plágio.

"Fiz em cima [com base num outro processo] e na revisão esqueci-me de tirar a palavra apartamento (...). Usei o modelo do caso mais próximo [do apartamento de luxo na cidade do Guarujá julgado por Moro que condenou Lula da Silva] , mas a fundamentação da sentença não tem nada da anterior", justificou a juíza num evento na cidade de Curitiba.