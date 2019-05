EUA alertam aviões comerciais para risco de sobrevoar Golfo Pérsico

Diplomatas norte-americanos alertaram hoje que os aviões comerciais que sobrevoam o Golfo Pérsico correm o risco de serem "erroneamente identificados", no âmbito do adensar das tensões entre os Estados Unidos e o Irão.

O alerta emitido hoje por diplomatas norte-americanos no Kuwait e nos Emirados Árabes Unidos provem de um aviso da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) que foi publicado na quinta-feira nos Estados Unidos, noticia a AFP.



A nota indicava que todos os aviões comerciais que sobrevoam as águas do Golfo Pérsico e do Golfo de Omã devem estar cientes da "intensificação das atividades militares e do aumento da tensão política", o que representa "um risco inadvertido crescente para as operações de aviação civil dos Estados Unidos devido a um possível erro de cálculo ou incorreta identificação".



O aviso indicava ainda que as aeronaves podem sofrer interferências nos seus instrumentos de navegação e comunicação "com pouco ou nenhum aviso".



O alerta transmitido hoje pelos postos diplomatas norte-americanos da FAA sublinha os riscos que as atuais tensões representam para uma região crucial para as viagens aéreas globais, acrescenta a AFP.



O Golfo Pérsico tornou-se uma importante porta de entrada nas viagens Este-Oeste na indústria da aviação.



O Aeroporto Internacional do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, sede da companhia aérea Emirates, é o mais movimentado do mundo em viagens internacionais e as companhias aéreas de longo curso Etihad e Qatar Airways também lá operam.



Contactadas pela AFP, nenhuma das três companhias (Emirates, Etihad e Qatar Airways) e nem a Oman Air comentaram ainda o alerta de hoje dos Estados Unidos.



Os seguros marítimos do Lloyd's of London também anunciaram ontem um aumento do risco associado ao transporte marítimo no Golfo Pérsico, após a sabotagem de quatro navios ao largo dos Emirados Árabes Unidos.



A tensão entre os Estados Unidos e o Irão tem vindo a aumentar no último ano e registou uma escalada na última semana, com Washington a reforçar a sua presença militar no Golfo Pérsico e a República Islâmica a anunciar a suspensão de alguns dos seus compromissos nucleares, levando os aliados a recearem que se possa desencadear um conflito acidental.

Lusa