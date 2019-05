EUA concordam retirar taxas sobre aço e alumínio do Canadá

Os Estados Unidos concordaram na sexta-feira remover as tarifas sobre aço e alumínio do Canadá impostas por Washington, segundo um comunicado conjunto, que encerra meses de conflito comercial.

O Canadá, por seu lado, acordou retirar as tarifas que tinha imposto em retaliação sobre bens dos Estados Unidos da América (EUA).

Donald Trump tinha imposto um imposto de 25% sobre as importações de aço e 10% sobre as importações de alumínio provenientes do Canadá.

O Presidente dos Estados Unidos confirmou hoje que o seu Governo chegou a acordo com o México e o Canadá.

"Acabámos de chegar a um acordo com o Canadá e o México e vamos vender nossos produtos a esses países sem impor tarifas ou grandes tarifas", afirmou Trump, durante um discurso na Associação Nacional de Agentes Imobiliários norte-americanos.

Com o acordo hoje anunciado, o Canadá e os Estados Unidos colocam um fim a algumas das disputas que ambos tinham apresentado na Organização Mundial do Comércio (OMC).

O acordo abre o caminho para a ratificação do acordo de livre comércio negociado entre o Canadá, Estados Unidos e México, aprovado há vários meses.

No comunicado conjunto, os dois países indicaram que as tarifas vão ser levantadas "o mais tardar dois dias após a emissão desta declaração".

O México ainda não se pronunciou sobre este anúncio.

