Shinzo Abe "tem apoio dos EUA" para se encontrar com Kim Jong Un

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, disse hoje que tem o "apoio total" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para se encontrar com o dirigente norte-coreano Kim Jong Un.

"Eu sinto que tenho de me encontrar com o presidente Kim, sem pré-condições e que é necessário trocar pontos de vista (...) o presidente Trump disse-me que concorda e que me apoia", disse Shinzo Abe numa conferência de imprensa hoje em Tóquio sem fornecer mais detalhes.



Donald Trump encontra-se no Japão e está presente neste momento numa conferência de imprensa conjunta com o chefe do Executivo japonês, em Tóquio.

Lusa