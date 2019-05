Sérgio Moro surpreendido com o impacto da polémica com Sócrates

O ministro brasileiro da Justiça mostrou-se surpreendido com a polémica que as declarações proferidas em abril sobre José Sócrates geraram. Sérgio Moro participou nas Conferências do Estoril, num painel que discutiu a luta contra a corrupção.