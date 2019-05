Terceira mulher mais rica do mundo vai doar metade da fortuna

A ex-mulher de Jeff Bezos, fundador e CEO da Amazon, prometeu doar metade da sua fortuna a instituições de caridade. Após o divórcio, em janeiro deste ano, MacKenzie Bezos tornou-se a terceira mulher mais rica do mundo.

Este compromisso tornou-se oficial quando se associou ao movimento "The Giving Pledge", iniciado por Warren Buffett e Bill e Melinda Gates, que incentiva as famílias com grandes fortunas a contribuir para causas sociais.

MacKenzie escreveu uma carta, publicada no site da organização sem fins lucrativos, onde se pode ler:

“Há muitos recursos que cada um pode para partilhar com os outros — tempo, atenção, conhecimento, paciência, criatividade, talento, esforço, humor, compaixão. Além de todos os recursos que a vida me deu, tenho uma quantidade de dinheiro desproporcional para partilhar”.

Com o acordo do divórico, a ex-mulher de Jeff Bezos ficou com 4% das ações da Amazon, empresa que, na altura, ajudou a construir.

O fundador da Amazon partilhou a carta escrita pela ex-companheira nas redes sociais, onde louvou a atitude.